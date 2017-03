USA esitas Vene spioonidele ja häkkeritele süüdistuse Yahoo kontodelt 500 miljoni dollari varguses

USA esitas kolmapäeval süüdistuse kahele Vene luureagendile ja kahele kuritegelikule häkkerile 500 miljoni dollari varguse korraldamises 2014. aastal Yahoo kontodelt. Tegemist on esimese korraga, kui USA valitsus on esitanud Vene spioonidele kriminaalsüüdistuse küberkuriteos.

USA justiitsministeeriumi süüdistus koosneb 47 episoodist, mille hulgas on konspiratsioon, arvutipettus ja -kuritegu, majandusspionaaž, ärisaladuste vargus, internetipettus, ligipääsuseadme pettus ja raske identiteedivargus. Süüdistuse järgi töötavad Vene julgeolekuteenistused küberkurjategijatega käsikäes. Viimased aitavad spioonidel saavutada nende luure-eesmärke ning võivad vastutasuks saadud raha endale jätta, vahendab Reuters.

Yahoo teatas tollal pretsedenditut sissetungi avalikustades eelmise aasta septembris, et usub, et rünnak oli riiklikult toetatud, ning kolmapäeval teatas Yahoo, et süüdistus näitab üheselt, et see on nii.

Süüdistuse järgi on asjaosalised Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) ohvitserid Dmitri Dokutšajev ja tema ülemus Igor Suštšin, kes mõlemad viibivad Venemaal.

Interfaxi teatel vahistati Dokutšajev detsembris riigireetmises kahtlustatuna.

Skeemis osalemises süüdistatavad kurjategijad on Aleksei Belan, kes on USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) tagaotsitumate küberkurjategijate hulgas ja vahistati Euroopas 2013. aasta juunis, kuid põgenes Venemaale enne, kui ta jõuti USA-le välja anda.

Teise häkkerina nimetatakse süüdistuses Karim Baratovit, kes on sündinud Kasahstanis, kuid omab Kanada kodakondsust.

USA justiitsministeerium teatas, et Baratov vahistati teisipäeval Kanadas ning seda kinnitas hiljem Toronto politsei esindaja Mark Pugash.

Abipeaprokuröri kohusetäitja Mary McCord ütles, et häkkimise algatas FSB, et koguda luureandmeid, kuid kaks häkkerit kasutasid kogutud informatsiooni võimalusena oma taskuid täita.

Yahoo teatas detsembris teisest suurest sissetungist 2013. aastal, mis puudutas miljardit kontot. FBI San Francisco divisjoni eriagent Jack Bennett ütles, et need kaks sissemurdmist ei ole omavahel seotud.