USA esitas Trumpi ja Putini kohtumise eel 12 venelasele valimiste ajal häkkimise eest süüdistuse

USA justiitsministeerium esitas 12 Vene luureametnikule süüdistuse demkoraatliku partei arvutisüsteemidesse häkkimise eest. Ametkondade teatel ei mõjuta see aga mingil moel president Donald Trumpi ja Vladimir Putini homset kohtumist.

29 lehekülge pikk süüdistus on seni detailseim USA valitsuse süüdistus venelaste aadressil, kirjeldades operatsioone, mille eesmärgiks oli külvata kaost nädalatel enne valimispäeva, vahendab ajaleht The New York Times.

Justiitsministeeriumi teatel tegeles venelaste kõrgem sõjaväeluure jõulise ja keeruka operatsiooniga, üritades häkkida Hillary Clintoni presidendikampaania töötajate ja vabatahtlike e-posti kontodesse, tegeledes rahapesuga ja proovides rünnata osariikide valimiskomisjone.

Asejustiitsminister Rod Rosenstein sõnul kasutati rünnakutes õngitsuskirju ja pahavara, pääsemaks ligi tuhandetele privaatsetele dokumentidele, millega šaboteerida president Donald Trumpi rivaali Hillary Clintoni kampaaniat.