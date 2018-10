USA esitas seitsmele GRU töötajale süüdistuse küberrünnakutes dopinguküttide, spordiliitude ja sportlaste vastu

Kolmele isikule esitati süüdistus ka 2016. aasta valimistega seotud ameeriklaste häkkimises, teatas peaprokuröri abi riikliku julgeoleku küsimustes John Demers pressikonverentsil. Need süüdistused ei lähtu aga Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumist uuriva eriprokuröri Robert Muelleri tööst, vahendab CNN.

Süüdistuse järgi tegelesid süüalused, kes kõik on Vene sõjaväeluure GRU töötajad, küberrünnakutega dopinguvastaste agentuuride ja ametnike, spordialaliitude ning enam kui 250 sportlase vastu kättemaksuks Venemaa riikliku dopinguprogrammi paljastamise eest.

„Kõike seda tehti selleks, et õõnestada nende organisatsioonide jõupingutusi olümpia- ja muude mängude aususe tagamiseks,” ütles Demers. „Ma loodan, et tänaste süüdistuste kaudu, mis on kaugel meie varasemate süüdistuste valimisareenist, saame me ennast edasi harida Venemaa valitsuse desinformatsiooni- ja mõjutamiskampaaniate ulatuse kohta.”

Pahavara sisaldanud e-kirjade, varastatud identiteetide ja muude kübersissetungide abil avaldas grupp nimega Fancy Bear’s Hack Team sportlaste meditsiiniinformatsiooni ja dopingutestide tulemusi ning levitas valeinformatsiooni mõnede sportlaste dopingu kasutamise kohta, teatas prokuratuur.

Kui kaugelt ei õnnestunud oma tegevust läbi viia, sõitsid GRU häkkerid USA prokuratuuri teatel kohale, kasutades Venemaa diplomaatilisi passe, et püüda ligi pääseda WiFi-võrkudele kohapeal.