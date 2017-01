USA esindajatekoja uus koosseis kärbib alustuseks korruptsiooniküttide tiibu

USA esindajatekoja vabariiklased leppisid esmaspäeval kokku kongressi eetikaorgani volituste kärpimises.

Otsus kinnitatakse teisipäevasel avaistungil, kui vabariiklased ei peaks just meedia ja demokraatide survel meelt muutma. Uute reeglite järgi hakkab seni sõltumatult tegutsenud, endistest parlamendisaadikutest ja juristidest koosnev eetikaorgan edaspidi alluma otse esindajatekojale.

Samuti ei tohi eetikaorgan erinevalt senisest korrast oma aruandeid enam ise avalikustada, vaid peab need esitama läbivaatamiseks parlamendi eetikakomiteele. See tähendaks, et parlamendiliikmetega seotud korruptsioonipaljastused jõuavad õiguskaitseorganiteni edaspidi ainult läbi parlamendiliikmetest koosneva eetikakomitee. Organi uueks nimeks saab ettepaneku järgi „Kongressi puudutavate kaebuste läbivaatamise amet“.

Ettepaneku autor Bob Goodlatte teatas, et uus kord ei kahjusta kuidagi korruptsiooniga võitlemist, vaid muudab eetikaorganit hoopis tugevamaks. „Lisaks parandab see uurimisaluste isikute ja tunnistajate õigusi,“ lisas Goodlatte.

Kongressi eetikaorgan loodi 2008. aastal esindajatekoja toonase spiikri Nancy Pelosi eestvedamisel. Sellele eelnes mõlema partei poliitikuid tabanud korruptsioonipaljastuste laine, mis tõi muu hulgas vanglakaristuse demokraat William Jeffersonile ja vabariiklastele Duke Cunninghamile ja Bob Neyle.

Praegu esindajatekoja opositsiooniliidri rolli täitev Pelosi märkis esmaspäeva õhtul, et kuigi vabariiklased lubasid valimiste ajal korruptsioonisood „kuivendada“, alustavad nad juba enne ametivande andmist ainsa sõltumatu eetikaorgani tiibade kärpimist. „Ilmselgelt saab eetikast uue vabariikliku kongressi esimene ohver,“ ütles Pelosi.