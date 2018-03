USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklased: Trumpi kampaania ja Venemaa kokkumängu kohta ei ole tõendeid

USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklased teatasid eile, et nende juurdluse käigus ei ole leitud mingeid tõendeid Donald Trumpi valimiskampaania ja Venemaa kokkumängu kohta USA 2016. aasta presidendivalimiste mõjutamiseks.

Juurdlust juhtinud Texase vabariiklane Michael Conway ütles, et komitee vabariiklased nõustuvad USA luureagentuuride järeldustega, et Venemaa sekkus valimistesse, kuid on luureagentuuridega eri meelt ühes otsustavas punktis: venelased ei eelistanud nende hinnangul Trumpi kandidatuuri, vahendab New York Times.

„Kokkuvõte: venelased kasutasid aktiivseid meetmeid meie valimiste vastu 16. aastal ja me arvame, et nad teevad seda ka tulevikus,” ütles Conway, kuid lisas: „Me ei ole nõus narratiiviga, et nad püüdsid aidata Trumpi.”

See teade tegi järsu lõpu ühele kahest alles jäänud juurdlusest sellel teemal USA kongressis ning kutsus kiiresti esile esindajatekoja luurekomitee demokraatide teravad vastuväited. Viimased on hoiatanud, et vabariiklased ei lõpetaks seda asja enne, kui eriprokurör Robert Mueller on oma töö lõpetanud.

Demokraat Adam Schiff ütles kohaliku aja järgi eile õhtul, et komitee seadis parteipoliitika kõrgemale faktide otsimisest ning ei suutnud teenida USA valijaid olulisel hetkel ajaloos.

„Tehes lõpu oma järelevalverollile selles ainsas volitatud juurdluses esindajatekojas on enamus seadnud presidendi kaitsmise huvid kõrgemale riigi kaitsmisest,” ütles Schiff. „Ja ajalugu mõistab selle tegude üle karmilt kohut.”

Vabariiklaste otsus annab Trumpile, kes nimetab kogu Venemaa sekkumise teemat nõiajahiks, mugava jutupunkti veel enne, kui Mueller teda ja võib-olla ka teisi võtmetunnistajaid küsitlenud on.

„ESINDAJATEKOJA LUUREKOMITEE EI OLE PÄRAST 14 KUUD KESTNUD SÜGAVUTI LÄINUD JUURDLUST LEIDNUD MINGEID TÕENDEID KOKKUMÄNGU VÕI KOORDINEERIMISE KOHTA TRUMPI KAMPAANIA JA VENEMAA VAHEL 2016. AASTA PRESIDENDIVALIMISTE MÕJUTAMISEKS,” kirjutas Trump kiiresti Twitteris.