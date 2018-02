USA esindajatekoja luurekomitee toetas ühehäälselt demokraatide FBI-memo avaldamist

USA esindajatekoja luurekomitee hääletas kohaliku aja järgi eile õhtul ühehäälselt demokraatide memo avaldamise poolt, milles lükatakse tagasi vabariiklaste süüdistused, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kuritarvitas salajase jälgimise seadust, teatas komitee tähtsaim demokraat Adam Schiff.

Schiffi koostatud salajane memo on kirjutatud selleks, et anda vastulöök vabariiklaste memo kesksetele väidetele. See memo avaldati reedel ja selles väidetakse, et FBI kuritarvitas välisluure jälgimisseaduse (FISA) protseduuri loa saamiseks president Donald Trumpi endise kampaanianõuniku Carter Page’i jälgimiseks, vahendab CNN.

Schiff ütles eile õhtul ajakirjanikele, et komitee otsustas ka saata memo FBI-le ja justiitsministeeriumile.

Schiff ja demokraadid väidavad, et luurekomitee vabariiklasest esimehe Devin Nunesi koostatud memo on ebatäpne ja eksitav ning Schiffi kümneleheküljeline memo võtab punkthaaval läbi Nunesi memos esitatud süüdistused.

Vabariiklaste juhitud luurekomitee blokeeris eelmise nädala istungil demokraatide memo avaldamise ning otsustas selle asemel minna edasi neljaleheküljelise Nunesi memoga.

Siiski otsustas komitee eelmisel nädalal lasta esindajatekoja täiskogul Schiffi memo salastatud viisil üle vaadata. Eile kinniste uste taga toimunud istungilt lahkunud vabariiklased ütlesid, et toetavad selle avaldamist, mis on nüüd Valge Maja otsustada.

Schiffi memo avaldamise protsess on sama, mis Nunesi oma puhulgi. Trumpil on viis päeva aega otsustada, kas dokumendi avaldamist lubada või see blokeerida. Kui president on vastu, võib esindajatekoja luurekomitee anda asja täiskogule arutamiseks kinnisel istungil, kus võidakse hääletada memo avalikustamise üle.

Trump kirjutas nii Schiffist kui ka Nunesist eile hommikul Twitteris: „Väike Adam Schiff, kes püüab meeleheitlikult kandideerida kõrgemale ametikohale, on üks suuremaid valetajaid ja lekitajaid Washingtonis kohe Comey, Warneri, Brennani ja Clapperi kõrval! Adam lahkub komitee kinnistelt kuulamistelt, et lekitada konfidentsiaalset informatsiooni. Ta tuleb peatada!”

Ja kahe tunni pärast: „Esindaja Devin Nunest, tohutu julguse ja südikusega meest, võidakse ühel päeval tunnustada kui Suurt Ameerika Kangelast selle eest, mis ta on paljastanud ja mida ta on pidanud kannatama!”

Schiff vastas Trumpile samuti Twitteris: „Härra president, ma näen, et teil on olnud kiire hommikune „tööaeg”. Selle asemel, et säutsuda valelikku laimu, hindaks Ameerika rahvas, kui te lülitaksite televiisori välja ja aitaksite lahendada rahastamiskriisi, kaitseksite Unistajaid või... tõesti mida iganes muud.”