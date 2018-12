USA esindajatekoja luurekomitee järgmine juht: Trumpi ähvardab ametist lahkudes vanglakaristus

"On väga reaalne väljavaade, et samal päeval, mil Donald Trump ametist lahkub, võib justiitsministeerium talle süüdistuse esitada,” ütles Schiff, kellest järgmisel aastal saab esindajatekoja luurekomisjoni juht. „Temast võib saada üsna pika aja jooksul esimene president, keda ähvardab reaalne väljavaade vangi minna.”

Schiff viitas reedel avaldatud kohtudokumendile, milles New Yorgi prokuratuur väidab, et Trumpi eksadvokaat Michael Cohen sooritas Trumpi korraldusel kaks kuritegu. Trump kannab dokumendis nime „Isik 1”, kuid märgitakse, et sama isik tegeles 2016. aastal presidendiks kandideerimisega. Süüdistajate sõnul tegi Cohen „Isik 1” korraldusel makseid kahele naisele (varasema meediakajastuse põhjal pornostaar Stormy Daniels ja Playboy modell Karen McDougal), et need vaikiksid väidetavatest armusuhetest kandidaadiga. Kuritegu seisneb selles, et ehkki maksed olid mõeldud „Isik 1” kampaania abistamiseks, registreeriti need tavalise õigusabi, mitte kampaaniatoetusena.

SDNY Cohen memo here: https://t.co/uzNyAMK0x9 — Andrew Prokop (@awprokop) December 7, 2018

New Yorgi prokuratuuri kriminaalasja menetletakse sõltumatult eriprokurör Robert Muelleri Venemaa-teemalisest uurimisest, kus Cohen on samuti üks süüdistatavatest. Schiff märkis, et ka Muelleri siiani avaldatud kohtudokumentides leidub Trumpi kahjustavat infot.