USA esindajatekoja luurekomisjoni juht: Trumpi üleminekutiimi liikmeid jälgiti, see oli seaduslik ja polnud Venemaaga seotud

USA parlamendi alamkoja luurekomisjoni vabariiklasest juht Devin Nunes teatas kolmapäeval, et USA luureasutused jälgisid oma töö käigus Donald Trumpi üleminekumeeskonna liikmeid, ehkki need ei olnud jälgimise peamine sihtmärk.

„Hiljuti sain kinnitust, et luurekomisjon kogus mitmel korral tahtmatult infot Trumpi üleminekutiimiga seotud USA kodanike kohta,“ teatas Nunes pressikonverentsil. [Delfi märkus - tahtmatu infokogumine ehk incidental collection tähendab luureargoos välismaa kodanike elektroonilist pealtkuulamist, mille puhul saadakse infot ka nende välismaalasteega suhtlevate USA kodanike kohta. Konkreetselt USA kodanike sihilikule jälgimisele kehtivad oluliselt rangemad piirangud kui välismaalaste puhul.]

Sen. Lindsey Graham on Nunes' claims: "Incidental collection is not equivalent to government-directed surveillance of an American citizen" — Ali Rogin (@AliABCNews) March 22, 2017

Nunes lisas, et luureametid jagasid omavahel üleminekutiimi liikmeid puudutavat infot, millel puudus pealtnäha suurem luurealane väärtus. Ta andis mõista, et raportites sisaldub ka teisi nimesid peale Trumpi endise julgeolekunõuniku Michael Flynni oma. „Lõpuks tahan selgelt öelda – see jälgimine ei olnud kordagi seotud Venemaaga ega Venemaa tegevuse või Trumpi meeskonna tegevuse uurimisega,“ ütles Nunes.

Nunes lubas, et luurekomisjon selgitab muu hulgas välja, miks jälgimisest Kongressile ei teatatud, kas keegi võis anda luureametitele juhtnööre Trumpiga seotud isikute jälgimiseks ja kas selle käigus võidi rikkuda mõnda seadust. Ta lisas, et seni on ta infot jaganud esindajatekoja spiikri Paul Ryaniga ja suundub seejärel Valgesse majja presidenti teavitama. Kui ajakirjanik täpsutas, kas ta kahtlustab jälgimise korraldajaid ebaseaduslikus tegevuses, vastas Nunes: „Ma usun, et kõik tehti seaduslikult.“ Ta lisas, et valdav osa jälgimistegevusest toimus mullu novembrist tänavu jaanuarini.

Loe veel

Demokraadid kritiseerisid Nunese otsust uue infoga kõigepealt presidendi poole pöörduda, kuna luurekomisjon uurib muu hulgas ka Trumpi kampaanialiikmete võimalikku seotust Venemaaga ja komisjonil pole seega kohustust Valgele majale aru anda, pigem vastupidi.

„Esimees peab otsustama, kas ta juhib sõltumatut juurdlust, mille eesmärk on kontrollida ka väiteid Trumpi kampaania ja venelaste võimaliku kooskõlastatud tegevuse kohta,“ ütles Adam Schiff, kes on esindajatekoja luurekomisjoni tähtsaim demokraadist liige. „Või kavatseb ta käituda nagu Valge maja käepikendus. Mõlemat ei saa ta teha.“