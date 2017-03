USA esindajatekoja komitee hakkab uurima Venemaa ja Trumpi kampaania võimalikku kokkumängu

USA kongressi esindajatekoja luurekomitee hakkab uurima väiteid president Donald Trumpi valimiskampaania seoste kohta Venemaaga, teatas komitee juhtiv demokraat Adam Schiff telekanalis MSNBC.

„Me oleme jõudnud kirjalikule kokkuleppele, esindajatekoja luurekomitee vähemus ja enamus, et uurime väiteid Venemaa kokkumängu kohta Trumpi kampaaniaga,“ ütles Schiff MSNBC-le, vahendab Reuters.

USA luureanalüütikud on jõudnud järeldusele, et Venemaa püüdis aidata Trumpi Valgesse Majja, diskrediteerides demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit ja tema parteid küberrünnakute abil. Eelmine demokraadist president Barack Obama saatis selle eest detsembris riigist välja Vene diplomaate.

Trump on eitanud oma kaastöötajate kontakte Moskvaga enne eelmisel aastal toimunud valimisi ning väitnud, et kogu skandaal on vaenuliku uudistemeedia petuskeem.

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes ütles esmaspäeval, et luureametnikud ei ole veel esitanud komiteele tõendeid kontaktide kohta Trumpi kampaaniapersonali ja Vene luure vahel.

Nunes ise oli Trumpi üleminekumeeskonna liige.

Komitee teatas oma avalduses, et Nunes ja Schiff leppisid kokku salajase kuueleheküljelise dokumendi osas, mis paneb paika juurdluse ulatuse.

Üks küsimus, millele püütakse vastust leida, on see, kas Venemaa tegevus sisaldas „sidemeid Venemaa ja poliitiliste kampaaniatega seotud isikute või mis iganes muude USA isikute vahel“.

Varem kolmapäeval teatas Nunes, et luureametnikud annavad komiteele neljapäeval briifingu.