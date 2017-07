USA esindajatekoda kiitis ülekaalukalt heaks uued Venemaa-vastased sanktsioonid

USA esindajatekoda hääletas teisipäeval ülekaalukalt uute Venemaa-vastaste sanktsioonide poolt. Esindajatekoda otsustas ka sundida president Donald Trumpi taotlema seadusandjate luba enne mis iganes Moskva-vastaste sanktsioonide leevendamist.

Pole selge, kui kiiresti liigub eelnõu Valgesse Majja Trumpile allkirjastamiseks või vetostamiseks. Seaduseelnõu peab heaks kiitma ka senat, mis on aga hõivatud debatiga USA tervishoiusüsteemi ümberkorraldamise üle, vahendab Reuters.

Valge Maja teatas, et president ei ole veel otsustanud, kas eelnõu allkirjastada. Potentsiaalselt Trumpi lootused suhete parandamiseks Venemaaga purustava eelnõu tagasilükkamine sisaldab endas riski, et seadusandjad tühistavad presidendi veto.

„Kuigi president toetab karme sanktsioone Põhja-Korea, Iraani ja Venemaa vastu, vaatab Valge Maja esindajatekoja õigusakti läbi ja ootab lõplikku seadusandlikku paketti presidendi lauale,“ ütles pressiesindaja Sarah Sanders.

Esindajatekoja liikmed toetasid eelnõu, mis kehtestab sanktsioonid ka Iraani ja Põhja-Korea vastu, peaaegu ühehäälselt, häältega 419-3.

Esindajatekoja väliskomitee vabariiklasest esimees Ed Royce ütles, et need kolm riiki ohustavad USA elulisi huve ja destabiliseerivad oma naabreid. Jõuliseks reageerimiseks on tema sõnul viimane aeg.