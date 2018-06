USA esileedi taunib viisi, kuidas presidendi valitsus immigrandiperesid kohtleb

USA esileedi Melania Trump üllatas avalikkust, astudes välja selle vastu, kuidas tema abikaasa president Donald Trumpi immigratsiooniga võitleb.

Harva poliitilisi avaldusi tegev esileedi teatas, et immigrandiperesid ja nende lapsi ei tohiks üksteisest eraldada nagu Trumpi valitsus hetkel teeb.

Valitsus teatas 7. mail, et hakkab USA-sse ebaseaduslikult saabunud immigrantide - ka neid, kes saabuvad ametlike tollipunktide kaudu - peresid üksteisest eraldama.

Vahemikus tänavu 19. aprillist kuni 31. maini on 2000 immigrantide perest pärinevat last saadetud riiklikesse kasvatusasutustesse, mis meenutavad neid külastanud ajakirjanike sõnul kinnipidamisasutusi. Lapsed saavad värske õhu kätte kõigest kaheks tunniks päevas.

Donald Trump on teatanud, et lõpetab immigrandiperede säärase kohtlemise, kui demokraadid nõustuvad USA lõunapiirile müüri ehitama, mida ta lubas oma presidendikampaania ajal.

Selline käik on juba leidnud avalikku kriitikat ka teistelt peale Melania Trumpi.

"Laste kasutamine kasutu müüri ehitamiseks raha kogumiseks on ennekuulmatu ja ebaeetiline," põrutas senaator Kamala Harris oma Twitteri-kontol.

Melania Trump on öelnud, et laste aitamine on praeguses positsioonis tema üks põhirolle, mis seletab ka tema avalikku väljaaastumist abikaasa poliitika vastu.