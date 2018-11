USA esileedi soovil vallandatud nõunikule pakuti lohutuseks saadikukohta Eestis, ent too keeldus

Valge Maja allikate sõnul tahab Trump leida Ricardelile hea ametikoha ning talle on antud võimalus valida umbes kümne erineva positsiooni vahel.

Aprillis töölevõetud Ricardel läks Melania Trumpiga tülli seoses esileedi septembrikuise Aafrika-reisi korraldamisega. Teisipäeval teatas esileedi, et Ricardel vabastatakse ametist, päev hiljem saabus Valgest Majast ametlik vallandamisteade. Eile tehtud avalduses kinnitas Ricardel, et nõunikuna töötamine tegi talle au ning et ta imetleb nii presidenti kui esileedit.