USA esileedi Melania Trump tegi üllatusvisiidi Mehhiko piirile

USA esileedi, president Donald Trumpi abikaasa Melania tegi eile üllatusvisiidi USA-Mehhiko piirile.

Harva poliitilisi avaldusi tegev esileedi üllatas avalikkust, kui taunis avalikult seda, kuidas tema abikaasa valitsus immigratsiooniga võitleb.

Visiit, mille käigus naine sotsiaaltööühendusi ning tolli- ja piiriameti menetluskeskust külastas, on selle avalduse jätk. Melania Trump soovis USA-sse jõudnud migrantide eluolu lähemalt näha.

President Trump lõpetas eile ka määrusega migrandiperede lahutamise kombe piiril, mis jõustus 5. mail ja mille käigus enam kui 2300 last kinnistesse laagritesse jäeti.

Laste eraldamine oli mõeldud vastuseks suurele migrandivoolule Mehhikost. Ainuüksi märtsist maini on USA-sse Mehhikost saabunud üle 50 000 inimese, neist 4000 ilma saatjata lapsed. Pea kõik taotlesid varjupaika kodumaal lokkava vägivalla tõttu.

USA meedia pidas ka uudisevääriliseks tõika, et pr Trump kandis visiidil jakki, mille seljal suur kiri "I Really Don't Care, Do U?" (ingl "Ma tõesti ei hooli, aga sina?"). Esileedi väidab, et see oli kõigest riietusese ega kandnud mingit peidetud tähendust.

Zaras müüdav jakk on CNN-i osutusel odav ja maksab USA-s 39 dollarit ehk umbes 33,6 eurot.