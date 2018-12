USA erisaadik lahkus vägede Süüriast välja viimise tõttu töölt

45-aastasest McGurkist saab juba teine USA juhtivametnik kaitseminister James Mattise kõrval, kes administratsiooni poliitilise kannapöörde tõttu otsustab ametist lahkuda, vahendab uudisteportaal Bloomberg.

Ametnike lahkumine on analüütikute sõnul mõistetav, arvestades, et neil tuleb hakata põhjendama, miks keeratakse selg liitlastele (ennekõike kurdidele, aga ka opositsioonilistele süürlastele -toim), kes tegid ära põhilise töö terroristide väljajuurimisel kohapeal, ja jäetakse võimalus võimuvaakumi tekkimiseks, mis võib avada pühasõdalastele tee uueks esiletõusuks.

Tegelikult pidi McGurk ametist lahkuma veebruaris, aga otsustas vägede lahkumisest kuuldes, et teeb seda varem, sest ei mõista riigipea seesugust otsust ega saa seda hakata heas usus ellu viima.

Brett McGurk, who I do not know, was appointed by President Obama in 2015. Was supposed to leave in February but he just resigned prior to leaving. Grandstander? The Fake News is making such a big deal about this nothing event!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018