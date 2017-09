USA eriprokurör võttis Trumpilt võimaluse oma lähikondlastele armu anda

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi õigus anda süüdimõistetule armu on olnud tema seni tugevaim relv venelaste mõjutustegevuse uurimist juhtiva eriprokurör Rober Muelleri juurdluse vastu, kuid nüüd on endine pikaaegne FBI direktor leidnud mooduse, kuidas Trump selle võimaluseta jätta.

Ajakiri The National Interest kirjutab, et Mueller paistab oma ulatuslikku uurimist juhtivat kui juurdlust kuritegeliku jõugu liidri vastu, avaldades alluvatele survet, et nad pöörduks oma ülemuse vastu. Trumpil on aga erinevalt tavalisest jõuguliidrist üks suur eelis: võimalus anda oma ustavatele armu.

USA president on sellest avalikult rääkinud ja oma õigust ka juba demonstratiivselt kasutanud, andes hoolimata parteideülesest pahameelest eelmisel nädalal armu riiklikul tasandil süüdi mõistetud šerif Joe Arpaiole, kes oli valimiste ajal tema andunud toetaja. Arvatavasti tahtis riigipea saata sellega sõnumi oma lähikondlastele, kes on sattunud Muelleri uurimise alla, et nad oma suu kinni hoiaks, sest tal on võimalik neid kaitsta.

Robert Mueller Foto: LARRY DOWNING, Reuters/Scanpix

USA seaduste kohaselt aga on presidendil õigus anda armu inimestele (võimalik, et ka iseendale!), kes on süüdi mõistetud föderaaltasandil, mistõttu on Mueller asunud nüüd koostööd tegema New Yorgi peaprokuröri Eric Schneidermaniga, kellel on võimalik seaduserikkujad osariigi tasandil kohtu ette tuua.

„Muelleri ja Schneidermani meeskonnad on kogunud tõendeid majanduskuritegudest, sh võimalikust rahapesust,“ ütles juurdlusele lähedalseisvate inimestega kõnelenud Politico ajakirjanik Josh Dawsey.

Tõsiasi, et see informatsioon avalikkuseni jõudis, näitab, et Mueller soovib Trumpi lähikondlastele selgeks teha, et presidendil ei ole võimalik neid karistuse kandmisest päästa ja targem on asuda temaga koostööd tegema, märgib ajakiri.