USA eriprokurör: väide, et Trump käskis oma advokaadil kongressile valetada, ei ole täpne

USA uudiste- ja meelelahutusportaal Buzzfeed väitis seda oma artiklis neljapäeval, tuginedes kahele anonüümseks jääda soovivale korrakaitseametnikule, vahendab uudisteportaal BBC.

Artiklist leitav väide, et president Trump käskis oma endisel erajuristil Michael Cohenil Kongressile valetada, „ei ole täpne“, pidas eriprokurör Robert Muelleri büroo vajalikuks teatada harukordses avalduses.

„USA portaali kirjeldus ametkonna omandatud dokumentide ja tunnistuste iseloomustusest seoses Michael Coheni tunnistustega Kongressi ees ei ole täpne,“ ütles Muelleri meeskonna pressiesindaja Peter Carr.

Buzzfeedi ajakirjanik Ben Smith teatas, et hoolimata eriprokuröri büroo avaldusest, jääb ta oma loo juurde, ja soovitas hoopis eriprokuröri bürool sellesse küsimusse süveneda.

In response to the statement tonight from the Special Counsel's spokesman: We stand by our reporting and the sources who informed it, and we urge the Special Counsel to make clear what he's disputing.— Ben Smith (@BuzzFeedBen) January 19, 2019