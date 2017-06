USA eriprokurör uurib süüdistust, mis võib viia Trumpi tagandamiseni

Ajaleht The Washington Post kirjutab, et Venemaa mõjutustegevuse uurimist juhtiv eriprokurör Robert Mueller uurib ka, kas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump üritas takistada õigusemõistmist (obstruct justice –inglise k).

Areng märgib dramaatilist pööret uurimises, mille eesmärk on välja selgitada Venemaa väidetava mõjutustegevuse ulatus 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania ajal. Mueller, endine FBI pikaaegne direktor, kes määrati uurimist juhtima eelmisel kuul, sai justiitsministeeriumilt loa selle ulatust suurendada enda äranägemisele vastavalt.

Üks asjaolu, millele Mueller osutab erilist tähelepanu, on president Trumpi väidetav üleskutse rahvuslikule luuredirektorile Daniel Coatsile. Mueller küsitleb Coatsi eeldatavasti juba sel nädalal.

Väidetavalt palus Trump luuredirektoril veenda endist Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juhti James Comeyt taanduma tema endise julgeolekunõuniku Michael Flynni seoste uurimisest Venemaaga.

Loe veel

Trump, Mueller Foto: DESK, AFP/Scanpix

Nädala eest ütles Coats vande alla, et ta ei ole iial tundnud riigipea poolset survet teha midagi sündsusetut. Ta keeldus aga avaldamast detaile oma vestlustest presidendiga. Eelmisel nädalal tuli välja, et Comey, kes vallandati FBI direktori ametikohalt, kinnitas Trumpile kolmel korral, et ta ei ole uurimise all.

Comey tõdes sellegipoolest Kongressi ees, et ta on veendunud, et Mueller uurib võimalikku õigusemõistmise takistamist – süüdistust, mis võib viia Trumpi ametist tagandamiseni. Comey väitel ütles Trump talle eraviisilisel kohtumisel, et ta loodab, et FBI-l on võimalik lasta Flynnil minna.