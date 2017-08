USA eriprokurör nõudis dokumente Trumpi tagandatud julgeolekunõuniku kohta

Venemaa mõjutustegevust 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal uuriv eriprokurör Robert Mueller nõudis Valgelt Majalt ligipääsu dokumentidele, mis puudutavad tagandatud rahvusliku julgeoleku nõunikku Michael Flynni.

Ajaleht The New York Times kirjutab, et Mueller uurib süüdistusi, mille kohaselt Flynn sai valimiskampaania ajal raha Türgi valitsuselt, ja palus juurdluse raames esimest korda endise rahvusliku julgeoleku nõunikuga seonduvate dokumentide väljastamist.

Eriprokuröri tiim kuulas üle ka mitu inimest, kellel võib olla teavet Flynni salajaste suhete kohta Türgiga.

Michael Flynni konsultatsioonifirma Flynn Intel Group Inc teenis mullu augustist novembrini tehtud lobitöö eest enam kui 500 000 dollarit, selgus mõne kuu eest. Lobitööst sai teadaolevalt peamiselt kasu Türgi riik. Flynni advokaat registreeris ettevõtte justiitsministeeriumi juures välisriigiga koostööd tegeva lobitööfirmana alles pärast mehe rahvusliku julgeoleku nõuniku ametist tagandamist.

Trump, kes alustas reedel 17-päevast puhkust, leiab, et tema kampaaniameeskonna uurimine on „nõiajaht“.