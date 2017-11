USA endist presidenti George H.W. Bushi süüdistab käperdamises juba seitse naist: "pigistas õrnalt tuharaid"

USA endist presidenti George H.W. Bushi süüdistab enese sobimatus puudutamises nüüdseks juba seitse naist.

Esimene süüdistus ilmus päevavalgele oktoobris ning mitmed teised süüdistajad on pärast seda oma lugusid jaganud. Süüdistused puudutavad intsidente alates 1992. aastast kuni 2016. aastani välja, vahendab ABC News.

Kõige viimase süüdistuse avaldas eile CNN, kus naine, kes võõrustas Bushi 1992. aasta tagasivalimiskampaania rahakogumisüritust, ütles, et Bush „pigistas õrnalt” ta tuharaid. CNN teatas, et naine, kes palus oma nime mitte avaldada, et vältida soovimatut meedia tähelepanu, osales rahakogumisüritusel Bushi tagasivalimiskampaania jaoks Michigani osariigis Dearbornis.

„George Bushil ei ole lihtsalt südant põhjustada kellelegi teadlikult kannatusi ja ta vabandab jälle igaühe ees, keda ta solvas fotosessioonil,” ütles Bushi pressiesindaja Jim McGrath eile ABC Newsile.

Sama avaldus tehti teise süüdistuse peale esmaspäeval.

McGrath on korduvalt eitanud igasugust tahtlikku tegevust varasemate süüdistuste juures.

„93-aastaselt on president Bush olnud aheldatud ratastooli umbes viis aastat, nii et tema käsi langeb inimeste vöökoha allosale, kui ta nendega koos pilti teeb. Püüdes neid inimesi rahustada, räägib president pidevalt sama nalja ja mõnikord on ta patsutanud naiste tagumikke, mida ta on mõelnud heatahtlikuna. Mõned on pidanud seda süütuks, teised näevad seda selgelt sobimatuna. Kõigi ees, keda ta on solvanud, vabandab president Bush kõige siiramalt,” ütles McGrath 25. oktoobril.

Varasemates süüdistustes nimetatud sündmuste ajal ei olnud Bush aga ratastoolis.