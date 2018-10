USA endine suursaadik Eestis, kes lahkus Trumpi tõttu ametist, rääkis CNNile otsuse tagamaadest

James D. Melville annab intervjuu Algselt täna õhtul meie aja järgi kell 20 eetrisse minema pidanud intervjuu jääb siiski veel nägemata, sest ülivõimas neljanda kategooria orkaan Michael on maabumas USA Florida osariigi rannikul ja uudistekanal CNN näitab Amanpouri jutusaate asemel erakorralist kajastust orkaani saabumisest. Mida suursaadik rääkis, lugege juba homme Delfist! Alles eelmisel nädalal kirjutas Melville ka arvamusloo, mis avaldati ajalehe The Washington Post veergudel. Ta märkis, et ta otsustas ametist lahkuda, sest ta ei suutnud enam täita kohustust järgida valimistel valitud poliitiliste juhtude ettekirjutusi ja ajada nende välispoliitilist liini. „Ma jõudsin kevadel punkti, kus ei saanud enam toetada president Trumpi poliitikat ja retoorikat NATO, meie Euroopa liitlaste ja Venemaa osas. Mulle ei meeldi ka kaubanduspoliitika, mida USA ajab. Usun ka, et on ajalooline viga üritada soojendada suhteid Venemaa presidendi Vladimir Putiniga,“ kirjutas ta. /.../ „Trumpi komme pisendada meie liitlasi ja nende liidreid ning ülistada Putinit ja teisi isevalitsejaid ei ole mingisugune juhtimine. Selle tõttu jõudsin Tallinnas väljakannatamatusse olukorda, kui mul paluti selgitada meie kavatsusi.“ Intervjuu läheb eetrisse telekanalil CNN International meie aja järgi kella 20 paiku. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/usa-suursaadik-eestis-tegi-enne-paratamatut-lahkumist-ullatava-kaigu?id=82901629

Melville andis suursaadiku ametikohalt taandumisest teada 30. juunil ainult oma Facebooki sõpradele nähtavas mitteavalikus teates.

„Olen alati imetlenud oma kolleegide professionaalsust, kui nad on parteipoliitikast hoolimata toetanud USA valitsuse poliitikat sellisena, nagu seda on sõnastanud ja suunanud meie valitud juhid ja nende administratsioonid,” kirjutas ta.

„Meid on algusest peale koolitatud, et kui kunagi peaks saabuma hetk, kus me seda enam teha ei suuda, eriti vastutaval ametikohal olles, siis on auväärne ametist lahkuda. Olles teeninud kuue presidendi ja 11 välisministri alluvuses, ei uskunud ma siiski, et asi läheb kunagi minu jaoks niikaugele,” selgitas USA suursaadik.

„Kui president ütleb, et EL on loodud selleks, et USA-st kasu lõigata või meie hoiupõrsa kallale minna, või et NATO on sama halb kui NAFTA, siis pole see mitte üksnes faktiliselt vale, vaid tõendab mulle, et on aeg lahkuda,” lisas ta.

Tähendab palju

Ajakiri Foreign Policy kirjutas toona, et Melville’i otsus üllatas USA välisministeeriumi ametnikke, kes olid Melville’iga töiselt suhelnud. Anonüümseks jääda soovinud allikad kinnitasid, et Melville on täiuslik diplomaat, kes ei ole kodumaa poliitikal kunagi lasknud oma tööd mõjutada.