USA ei saa venelasi ignoreerida ukrainlastest meremeeste tõttu, nuriseb Kreml

Tema sõnul ei saa suhtlust USA president Donald Trumpi ja president Putini vahel pidada vähem oluliseks või võrdväärseks sellega, mis juhtus novembrikuu lõpus Kertši väina lähedal. Juhtunust rääkidest, pidas ta silmas ukrainlastest meremeeste tulistamist, vangivõtmist ja nende laevade konfiskeerimist teadaolevalt rahvusvahelistes vetes, vahendab uudistekanal Sky.

Hr Peskovi sõnul ei saa USA näha riigipeade tippkohtumise korraldamise ühe eeldusena nende vabastamist ja laevade tagastamist, sest see sõltub puhtalt tõenditest ja kohtutest. „Vaieldamatult näib meile, et meremeeste teema ei ole võrreldav küsimustega, mida saaks tippkohtumisel omavahel arutada, ega kaalu üle sellega taotletavat rahvusvahelist stabiilsust ega julgeolekut” ütles ta, avaldades lootust, et seda mõistab ka USA.

Trump tühistas detsembris toimuma pidanud kohtumise president Putiniga pärast agressiooni Mustal merel, öeldes, et enne ühtki kohtumist toimuma ei saa, kui meremeestel on võimalik kodumaale naasta. USA rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoni sõnul on USA endiselt sellel seisukohal.