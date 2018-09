USA ei karda sanktsioone Venemaa ja Põhja-Korea vahel kehtestada

Ameerika välisministeerium teatas, et Washington ei kõhkleks sanktsioonide kehtestamises laevadele, mis aitavad kütusel Põhja-Koreasse jõuda.

Välisministeeriumi esindaja Heather Nauert teatas, et Põhja-Korea üritab kasutada erinevaid taktikaid, et ÜRO sanktsioonidest mööda saada. Ta lisas, et ÜRO liikmesriigid peavad piirama ja jälgima kütuse liikumist Põhja-Koreasse.

„Ameerika Ühendriigid ei karda sanktsioone kehtestada ühegi isiku, üksuse või laeva peale, mis toetab Põhja-Korea illegaalseid tegevusi, vaatamata rahvusele,“ ütles Nauert.

Põhja-Koreale on aktiivselt kehtestatud sanktsioone ÜRO poolt alates 2006. aastast, et vähendada rahastust Aasia riigi tuuma- ja ballistiliste rakettide ehituseks.

ÜRO nõukokku kuuluvad ka Ameerika ja Venemaa, aga mõlemad riigid on näidanud nõukogu nõrgemaid kohti.

Washingtoni andmetel on neid mitmeid näiteid, kuidas Venemaa rikub sanktsioonide kehtestatud seadusi. ÜRO saadiku sõnul on Venemaa aidanud Põhja-Koreal kütust mere kaudu saada. Lisaks keeldus Venemaa eelmisel aastal põhja-korealast välja andmast, kelle nõukogu oli musta nimekirja lisanud.

Nii Venemaa kui Hiina on soovitanud ÜRO nõukogul sanktsioone leevendada pärast seda kui USA president Donald Trump kohtus Põhja-Korea liidri Kim Jong-Uniga.