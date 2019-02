USA eelarveläbirääkimised jõudsid taas ummikusse ja ähvardab uus valitsuse tööseisak

Trump väitis, et demokraadid on valmis laskma läbirääkimistel nurjuda, et juhtida tähelepanu kõrvale ebameeldivatelt pealkirjadelt, sealhulgas rassismiskandaalilt Virginias.

„Ma tegelikult usun, et nad tahavad tööseisakut. Nad tahavad uut teemat!” kuulutas Trump.

Demokraadist senaator Jon Tester väljendas ettevaatlikku optimismi valitsuse tööseisaku vältimise suhtes.

„Me peame oma pilgu sellel hoidma, aga ma olen väga lootusrikas, mitte kindel, aga väga lootusrikas, et me jõuame kokkuleppele,” ütles Tester.