USA demokraadid seisavad Gorsuchi ülemkohtunikuks nimetamisele vastu

Ameerika Ühendriikides seisab kolmandik Senati demokraate avalikult vastu president Donald Trumpi ülemkohtu kohtunikukandidaat Neil Gorsuchile, kuigi on jätkuvalt ebaselge, kas senatihääletust üritatakse blokeerida ühiselt.

48 demokraadist senaatorist 16 toetab sellega avalikult demokraatide Senati liidrit Chuck Schumerit, kes ütles neljapäeval, et ei toeta Gorsuchi kandidatuuri. Ülejäänute otsus ei ole veel teada, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Senati õiguskomitee saadab Gorsuchi kandidatuuri täiskogu ette eeldatavasti ülejärgmise nädala esmaspäeval, 3. aprillil, pärast sellenädalast ametissenimetamist käsitlevat nelja-päevast maratonkuulamist.

Ei ole veel teada, kui suurt vastuseisu on demokraatidel kavas lõpphääletusel väljendada, arvestades, et vabariiklaste käes on 52 Senati kohta sajast, mis tähendab, et opositsioonil on võimalik Gorsuchi puhul kasutada ainult venitamistaktikat.

Venitamistaktika nimelisest protseduurilisest toimingust on võimalik üle saada 60 senaatori häälega, milleks on vabariiklastel vaja ka kaheksa demokraadi toetust. Vastasel juhul tuleb kasutada n-ö tuumalahendust, mille korral muudetakse reeglistikku ja võimaldatakse lihthäälte enamusega hääletust, et kinnitada 49-aastane Gorsuch riigi kõrgeima kohtu kohtunikuks.

Pärast konservatiivist kohtunik Antonin Scalia surma eelmisel aastal on üks ülemkohtu koht täitmata ja kohus on juba enam kui aasta võrdselt jaotunud nelja konservatiivse ja nelja liberaalse kohtuniku vahel.