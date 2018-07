USA California agressiivne metsapõlengu eest põgeneb kümneid tuhandeid inimesi

USA California osariigi põhjaosas tuli maastiku- ja metsatulekahjude tõttu kodudest põgeneda kümnetel tuhandetel inimestel ja elu jätta seni vähemalt kahel tuletõrjujal.

Tulekahju jõudis reedel 92 000 elanikuga Reddingi linna, kus jättis elu veel üks tsiviilisik: hukkunute seas oli päästetöödele kaasaaitav buldooserijuht, päästeametnik ja üks tundmatu isik, vahendab uudistekanal BBC.

„Ametivõimud evakueerivad inimesi nii kiiresti, kui see on võimalik, kuid ka tulekahju levib kärmelt,“ ütles päästeameti pressiesindaja Scott McLean, kelle sõnul on põlengu ulatusest kontrolli all pelgalt viis protsenti.

Teadaolevalt ulatub tulekahju üle 48 000 hektari suuruse maa-ala, neelates mitukümmend hoonet, ja ähvardades jätkuvalt orienteeruvalt 5000 hoonet ja elamispinda.

Tulekahju kustutab enam kui 3000 tuletõrjujat.

Ajalehe San Francisco Chronicle teatel otsib politsei põlengupiirkonnast kolme inimest - vanavanaema ja tema kaht lapselapselast -, kes jäid põlengu puhkemise järel kadunuks, olles seda tänini.