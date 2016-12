USA avaldas ka detailse analüüsi valimiste häkkimise kohta Venemaa poolt

Lisaks teatele vastulöögi andmisest Venemaa häkkimisele avaldas USA neljapäeval ka seni kõige üksikasjalikuma raporti Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse. Sisejulgeolekuministeeriumi ja föderaalse juurdlusbüroo (FBI) analüüs on esimene raport ajaloos, milles süüdistatakse pahatahtlikus kübertegevuses kindlat riiki või osapoolt. Samuti on see esimene kord, kui USA seostab sissetungi demokraatide rahvuskomitee arvutitesse Venemaa eriteenistuste FSB ja GRU-ga.

Raportis öeldakse, et luureteenistused on seotud „jätkuva kübervõimaldatud operatsioonide kampaaniaga, mis on suunatud USA valitsuse ja kodanike vastu“. Lisatakse, et „mõnedel juhtudel maskeerusid täideviijad kolmandates osapoolteks, peitudes võltsitud online-isikute taha, et ohver eksiks rünnaku allikaga“, vahendab Associated Press.

Suve jooksul pani demokraatidelt varastatud e-kirjad üles internetipersoon nimega Guccifer 2.0, keda USA ametnikud usuvad olevat seotud Venemaaga. Pahameel dokumentide üle, mis näisid näitavad Hillary Clintoni eelistamist, sundisid demokraatide rahvuskomitee esimeest Debbie Wasserman Schultzi tagasi astuma.

USA avaldas raporti samal ajal, kui president Barack Obama kehtestas sanktsioonid Venemaa relvajõudude luure peavalitsuse (GRU) ja föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB), GRU juhtkonna ja firmade vastu, mis USA väitel toetavad GRU-d.

Tegemist on esimese korraga, kui administratsioon kasutab 2015. aasta presidendi seadlust kriitilise infrastruktuuri vastaste küberrünnakute ja kommertsspionaaži vastu võitlemiseks. Et valimissüsteeme ei peeta kriitiliseks infrastruktuuriks, täiendas Obama neljapäeval seadlust, et võimaldada sanktsioone nende vastu, kes „sekkuvad valimisprotsessidesse või institutsioonidesse või õõnestavad neid“.

Raport ei lähe palju kaugemale demokraatide rahvuskomitee poolt häkkimist uurima palgatud küberjulgeolekufirma CrowdStrike juba avaldatud üksikasjade kinnitamisest.

Raporti järgi kasutasid Vene eriteenistused spearphishing’ut – võltsitud e-kirju, et panna ohvreid kirjutama oma kasutajanimesid ja salasõnu. Vähemalt üks isik avas pahavara sisaldanud manuseid. Raportis märgitakse, et Vene luureteenistustega „tõenäoliselt seotud“ toimepanijad tegelevad endiselt spearphishing’u kampaaniatega, millest üht alustati vaid mõni päev pärast USA valimisi.

FSB imbus Demokraatide rahvuskomiteesse sisse 2015. aasta suvel ja GRU 2016. aasta kevadel, kasutades spearphishing’u e-kirju, mis näisid tihti tulevat seaduslikelt või ametlikelt organisatsioonidelt, öeldakse raportis.