USA asus „helirünnakute“ tõttu Hiinast oma diplomaate evakueerima

USA saatkond Hiinas väljastas seejärel hoiatuse oma kodanikele, märkides, et „kui te kogete Hiinas viibides mingeid ebatavalisi teravaid kuulmis- või aistingunähtusi, mida saadavad ebatavalised helid või läbilõikavad mürad, ärge püüdke teha kindlaks nende allikaid, vaid lihtsalt liikuge kohta, kus neid helisid ei eksisteeri.“

USA viis piirkonda meditsiinimeeskonna, et asja uurida.

Võimalik helirünnak Kuubal

Teadlaste sõnul on sümptomid võrreldavad peapõrutuse omadega, aga probleem on selles, et pole ühtki tegelikult toimunud füüsilist sündmust, mingit konkreetset "pauku" või lööki vastu pead, mida nendega seostada saaks. Ehk: peapõrutuse sümptomid on, aga traumat ei ole.

Teadlased leidsid, et 76 protsendil diplomaatidest esines mäluprobleeme ja nad olid justkui "vaimses udus" (ingl mental fog), 71 protsendil oli keskendumisprobleeme ja 67 protsenti neist teatas tasakaaluhäiretest ja sellest, et nad ärrituvad kergesti. Veel sama paljudel oli raskusi ka uinumisega ja nad olid varasemast palju tundlikumad helidele.

Nad kirjeldasid, et kuulsid Kuubal olles kummalisi helisid suminast või surinast lõikavate piiksatusteni, mis näisid olevat nende suunas teele saadetud. Imelikud neuroloogilised probleemid ilmnesidki just nende helide kuulmise järel.

Antud vigastused tabasid esimesi diplomaate, kes üle aastakümnete USA-st Kuubale saadeti. USA ja saareriigi vahel taastati diplomaatilised suhted aastal 2014. Juhtumid leidsid aset ajavahemikus 2016. aasta lõpust eelmise aasta augustini.

Üks oletus, millega sündmusi on põhjendatud, on see, et kuubalaste käsutuses on mingit laadi helirelv, millega USA diplomaate rünnati. Havanna eitas osalust, nimetades juttu helirelvast naeruväärseks ja ulmeliseks.