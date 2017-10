USA astub UNESCO-st välja, põhjuseks organisatsiooni väidetav Iisraeli-vastane kallutatus

USA välisministeerium teatas täna, et riik astub välja ÜRO haridus- teadus- ja kultuuriorganisatsioonist UNESCO.

Lahkumine jõustub 31. detsembrist.

"Otsust ei langetatud kergelt," öeldakse ministeeriumi pressiteates. "See peegeldab USA muret UNESCO liikmemaksude kuhjuvate võlgnevuste pärast, selle pärast, et organisatsioon vajab põhjalikku reformi ja selle pärast, et UNESCO jätkab Iisraeli-vastase kallutatusega."

USA välisministeerium lisas, et riik jätkab pärast väljaastumist UNESCO töös vaatlejana osalemist.

Mullu oktoobris peatas Iisrael koostöö UNESCO-ga, kuna selle Jeruusalemma-teemalises resolutsioonis kasutati linna pühapaikade tähistamiseks araabia nimesid. Tänavu mais võttis organisatsioon vastu resolutsiooni, kus nimetati okupeeritud Palestiina alasid okupeerituks.