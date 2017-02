USA asepresident: toetus NATOle on vankumatu

Pence siiski hoiatas Müncheni julgeolekukonverentsil liitlasi, et neil tuleb maksta oma osa vajalikest alliansi kaitsekulutustest, ning nentis, et paljudel „ei tundu olevat selget ja usutavat kavatsust“ seda teha, vahendab uudisteagentuur AP.

Endiselt kulutab vaid viis NATO riiki kaitsele vähemalt 2% SKPst.

BREAKING: Pence tells European allies US 'strongly supports' NATO and will be 'unwavering' in its commitment to the alliance.

