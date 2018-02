USA asepresident teatas kõigi aegade karmimatest ja agressiivsematest sanktsioonidest Põhja-Koreale

Asepresident Mike Pence teatas, et USA valmistab ette „kõige karmimate ja agressiivsemate” majandussanktsioonide teatavaks tegemist Põhja-Koreale.

„Ameerika Ühendriigid avaldavad varsti kõigi aegade karmima ja agressiivseima majandussanktsioonide vooru Põhja-Koreale ning me jätkame Põhja-Korea isoleerimist, kuni ta loobub oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programmist lõplikult,” ütles Pence Associated Pressi vahendusel.

Pence, kes juhib USA delegatsiooni Pyeongchangi taliolümpiamängude avamisel reedel Lõuna-Koreas, tegi selle avalduse täna Jaapanis pärast kohtumist peaminister Shinzo Abega.

Pence ütles, et tema reisi eesmärk on tagada, et Põhja-Korea ei saaks olümpiamänge kaaperdada.