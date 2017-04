USA asepresident Pence rõhutas Põhja-Korea piiril strateegilise kannatlikkuse ajastu lõppu

USA asepresident Mike Pence külastas esmaspäeval kahe Korea vahelist demilitariseeritud tsooni ning kordas, et USA strateegilise kannatlikkuse ajastu Pyongyangi suhtes on möödas.

Pence, kelle isa võitles aastatel 1950-53 toimunud Korea sõjas, ütles, et Ühendriigid peavad kinni oma „raudkindlast liidust“ Lõuna-Koreaga ning püüdlevad rahu poole tugevuse kaudu, vahendab Reuters.

„Kõik valikud on laual, et saavutada eesmärgid ja tagada selle maa inimeste stabiilsus,“ ütles Pence Põhja-Koreast kostva propagandamuusika saatel.

Pence teatas, et USA president Donald Trump on öelnud selgelt, et ei räägi spetsiifilisest sõjalisest taktikast.

„Oli strateegilise kannatlikkuse periood, aga strateegilise kannatlikkuse ajastu on möödas,“ kuulutas Pence.

USA koos oma liitlastega ja Hiina teevad koostööd Põhja-Korea hiljutisele ebaõnnestunud ballistilise raketi katsetusele reageerimiseks, teatas Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik H.R. McMaster pühapäeval. McMasteri sõnul on tegemist rahvusvahelise konsensusega tegutsemiseks.

McMaster andis mõista, et Trump ei kaalu praegu veel sõjalist tegevust, kuigi piirkonda on teel lennukikandja löögigrupp.

„Meie jaoks on aeg võtta ette kõik tegevused, mida saame, hoidudes sõjalisest tegevusest, et püüda see asi rahumeelselt lahendada,“ ütles McMaster telekanali ABC saatele „This Week“. „Me teeme koostööd oma liitlaste ja partnerite ning Hiina juhtkonnaga, et välja arendada rida valikuid. Praegu on olemas rahvusvaheline konsensus, kaasa arvatud Hiina juhtkond, et see on olukord, mis lihtsalt ei saa jätkuda.“

Trumpi administratsioon keskendub oma Põhja-Korea strateegias karmimatele majandussanktsioonidele, võimalik, et ka naftaembargole, Põhja-Korea lennufirma lendude rahvusvahelisele keelamisele, kaubalaevade peatamisele ning Pyongyangiga äri ajavate Hiina pankade karistamisele.

Trump tunnistas pühapäeval, et pehmem suhtumine Hiina juhtkonna valuutaalasesse tegevusse on seotud Pekingi abiga Põhja-Korea asjus.

„Miks ma peaksin nimetama Hiinat valuutamanipulaatoriks, kui nad teevad meiega koostööd Põhja-Korea probleemi osas? Vaatame, mis juhtub!“ kirjutas Trump Twitteris.

Pence ütles, et Trump loodab, et Hiina astub samme, mida on vaja muudatuste esile kutsumiseks Põhja-Korea poliitikas.

„Aga nagu president on väga selgelt öelnud, Hiina kas tegeleb selle probleemiga, või teevad seda Ühendriigid ja meie liitlased,“ ütles Pence.

Peking keelas 26. veebruaril Põhja-Korea kivisöe sisseveo, lõigates ära Põhja-Korea tähtsaima ekspordi.