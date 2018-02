USA asepresident oli valmis Kim Jong-uni õega kohtuma, kuid põhjakorealased loobusid viimasel hetkel

USA asepresidendil Mike Pence’il oli varem sel kuul Lõuna-Koreas taliolümpiamängudel viibides plaan kohtuda salaja Põhja-Korea kõrgetasemelise delegatsiooniga, kuid põhjakorealased tühistasid kohtumise viimasel minutil, teatas USA välisministeerium.

Trumpi administratsiooni ametnikud seletasid, et oleksid olnud avatud põhjakorealastega kohtumisele, kuid ainult juhul, kui Pence edastab karmi sõnumi ja kohtumine ei toimu kaamerate ees, vahendab New York Times.

Nüüd selgub, et nad uskusid, et mõlemad tingimused on täidetud ja kohtumine oli juba päevakorras.

„Asepresident oli valmis haarama sellest võimalusest, et teha selgeks Põhja-Korea vajadus loobuda ebaseaduslikest ballistilistest rakettidest ja tuumaprogrammidest,” ütles välisministeeriumi esindaja Heather Nauert eile.

Pole selge, kas Põhja-Korea oli kohtumisest huvitatud, olgu siis eeltingimustega või mitte.