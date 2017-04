USA asepresident maandus Soulis vahetult pärast Põhja-Korea raketikatsetust

USA asepresident Mike Pence väisab täna Lõuna-Korea pealinna Souli. Tema lennuk maandus seal kõigest mõni tund pärast Põhja-Korea järjekordset raketikatsetust, mille toimumine ei tulnud viimase sõnul administratsioonile üllatusena.

Valge Maja välispoliitika nõunik, kes oli asepresident Pence'iga ühe lennuki peal, ütles ajakirjanikele, et raketikatsetuse tõttu ei ole vaja ressursse Põhja-Korea vastu suurendada.

Tema sõnul oli administratsioon katsetuse toimumisest erinevate kanalite kaudu teadlik.

„Tegu oli ebaõnnestunud katsetusega, mis järgnes veel ühele ebaõnnestunud katsetusele,“ lausus ta. „Meil ei ole vaja oma ressursse suurendada… see ei tulnud meile üllatusena.“

Nõuniku sõnul paistab esialgsetest vaatlustest, et tegemist oli keskmaaraketiga, mis hävis umbes neli-viis sekundit pärast õhkutõusmist Sinpo linna lähedalt.

Foto: Ahn Young-joon, AP

„Küsimuse ei olnud kas, vaid küsimus oli millal see toimub,“ tõdes ka USA asepresident. „Hea uudis on see, et rakett sadas pärast viite sekundit lendu vilinaga alla.“

Pence alustas Souli visiidiga pikalt planeeritud kümnepäevast reisi Aasias. Asepresident kohtub erinevate Lõuna-Korea ametnikega, kellega tuleb arutluse alla ka see, kuidas tegeleda riikidele üha suuremat ohtu kujutava Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammiga.

Lõuna-Korea teatel ohustab põhjanaaber oma jõudemonstratsioonidega kogu maailma.