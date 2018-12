USA andis nädalavahetusel Somaalias kuus õhulööki, tappes 62 islamistlikku võitlejat

Ühtegi tsiviilisikut Pentagoni sõnul ei hukkunud.

Tänavu on USA andnud Somaalias 46 õhulööki, mis on kõigi aegade rekord, märgib Washington Post. Eelmisel aastal pommitasid USA õhujõud Somaaliat 31 korral, milles Pentagoni sõnul on hukkunud üle 300 al-Shabaabi liikme.