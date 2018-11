USA andis Indoneesia lennuõnnetusega seoses välja erakorralise lennukõlblikkuse direktiivi

Direktiiv annab regulatoorse kaalu Boeingu ohutusbülletäänile, mille firma saatis Boeing 737 MAX 8 ja Boeing 737 MAX 9 kasutavatele operaatoritele ning mis põhineb Indoneesias käimas oleval juurdlusel 29. oktoobril toimunud Lion Airi õnnetuse kohta, vahendab Associated Press.

FAA teatas, et vigased andmed „ründenurga” andurilt, mis aitab vältida lennuki varisemist ja allakukkumist, võivad põhjustada selle, et pilootidel on keeruline lennukit kontrollida, mis viib nina all asendi, märkimisväärse kõrgusekaotuse ja võimaliku kokkupõrkeni maapinnaga.

Direktiiv annab lennufirmadele juhised spetsiifiliste muudatuste tegemiseks protseduurides ja probleemile reageerimises.

Indoneesia uurijad teatasid eile, et Lion Airi lennukil vahetati kõnealune andur välja päev enne saatuslikku lendu.

Kaks kuud vana Boeing 737 MAX 8 kukkus Jaava merre 13 minutit pärast Jakartast õhkutõusmist. Nii eelmisel kui ka 28. oktoobri lennul oli lennuk käitunud ebastabiilselt.

Seotud lood: Allakukkunud Lion Airi lennuki piloot tahtis ka eelmise lennu alguses tagasi pöörata

Lion Airi esimesed kaks katset õhukiiruse probleem lahendada ei andnud tulemusi ning lennuki eelviimaseks lennuks vahetati välja „ründenurga” andurid.

28. oktoobril lennul Bali saarelt Jakartasse näitasid piloodi ja teise piloodi andurid 20 kraadi võrra erinevaid andmeid.