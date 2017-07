USA ametnikud: Põhja-Korea suudaks raketiga tabada suuremat osa USA-st

Põhja-Korea hiljutine mandritevahelise ballistilise raketi katsetus näitas, et Pyongyang võib nüüd olla võimeline saatma rakette suuremasse ossa USA mandriosast, teatasid kaks USA ametnikku esmaspäeval Reutersile. Ameeriklased teatavad ka Põhja-Korea allveelaevade ebatavalisest ja enneolematust tegevusest.

Põhja-Korea teatas laupäeval, et viis läbi järjekordse eduka mandritevahelise ballistilise raketi katsetuse, mis kinnitas võimet rünnata USA põhiterritooriumi.

Kaks anonüümseks jäänud USA luureametnikku ütlesid esmaspäeval, et Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un tahab välja arendada tuumalõhkepea kandmiseks võimelise mandritevahelise ballistilise raketi, et hoida heidutusega ära teiste riikide rünnak Põhja-Korea vastu ja omandada rahvusvaheline legitiimsus, mitte selleks, et rünnata USA-d või viimase liitlasi, mille kohta Kim teab, et see oleks enesetapp.

Pentagon keeldus USA hinnangut raketikatsetusele kommenteerimast, kuigi tunnistas, et tegemist oli Põhja-Korea raketi seni kõige pikema lennuga.

„Meie hinnangu spetsiifika on salastatud põhjustel, mida te loodetavasti mõistate,“ ütles Pentagoni pressiesindaja, mereväekapten Jeff Davis pressikonverentsil, tunnistades, et rakett võib lennata vähemalt 5500 kilomeetri kaugusele, mis on minimaalne kaugus, mille puhul klassifitseerib Pentagon raketi mandritevaheliseks ballistiliseks raketiks.

Loe veel

Seotud lood: Kimi uus rakett võib väidetavasti lennata juba Chicagoni

Kaks viimasest, umbes 45 minutit kestnud katsetusest rääkinud USA ametnikku ütlesid, et sellel oli suurem ulatus kui 4. juulil välja lastud mandritevahelisel ballistilisel raketil, mille lend kestis Põhja-Korea teatel 39 minutit.

Ühe USA ametniku sõnul saavutas viimane rakett suurema kõrguse, lendas kaugemale ja oli võimsam kui eelmine, sest see kasutas jõude stabiliseerivaid mootoreid, mis tasandavad tuulte ja muude jõudude mõjusid, mis muidu võiksid tõusva raketi kursilt kõrvale tõugata.

CNN teatas USA riigikaitseametnikele viidates hiljem, et Põhja-Korea näitab üles ülimalt ebatavalisel ja enneolematul tasemel allveelaevade tegevust lisaks oma kolmandale allveelaevalt raketi väljalaskmise katsetusele sel kuul.

Katsetus viidi läbi pühapäeval maismaal Sinpo mereväe laevatehases, teatas USA allikas CNN-ile.

Tavaliselt hinnatakse selliste katsetustega rakettide „külma väljalaskmise“ võimet. Rakettide šahtidest väljalaskmiseks kasutatakse suure rõhu all olevat auru.