USA ametnik: suursaadiku Eestist lahkumine on paljutähenduslik

USA suursaadik põhjendas lahkumist oma Facebooki kontol, kirjutades, et „kui USA president ütleb, et Euroopa Liit on „loodud vaid selleks, et Ameerika Ühendriike ära kasutada, et rünnata meie hoiupõrsast“ või et „NATO on sama halb kui NAFTA“, siis ei ole see ainult faktiliselt vale, vaid kinnitab ka, et nüüd on mul aeg minna“.

Melville avaldas postituses lootust, et „Ameerika, mis on ja on alati olnud suurepärane maa, pöördub ühel päeval taas õigele teele“.

USA välisministeeriumist on Trumpi presidentuuri ajal lahkunud ridamisi kogenud ametnikke. Tänavu jaanuaris pani ameti maha USA suursaadik Panamas John Feeley. Mais oli minek suursaadikul Mehhikos Roberta Jacobsonil.