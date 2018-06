USA ajalehetoimetuses toimus tulistamine, väidetavalt on vähemalt neli hukkunud ja mitukümmend vigastatut

USAs Marylandis ajalehe Capital Gazette toimetuses toimus täna tulistamine, väidetavalt on hukkunuid ja vigastatuid.

Kuigi praeguseks on info veel ebaselge, väidab The Daily Mail, et hukkunuid on vähemalt neli ja vigastatuid mitukümmend.

Ajalehe Capital Gazette krimireporteri sõnul tuli toimetusse üks mees, kes hakkas läbi kontori klaasuste inimesi tapma. "Pole midagi hirmsamat kui kuulda, kuidas tulistatakse inimesi su ümber, sina istud samas oma laua taga ja kuulad, kuidas tulistaja uue padruni salve tõmbab," kirjeldas reporter.

Annapolisei politsei teatel on tulistaja praeguseks vahi alla võetud. The New York Times kirjutab, et hoone on evakueeritud ja seda otsitakse läbi, et kindlaks teha, kas tulistajaid võis äkki olla rohkem kui üks.

Üks väljaande Capital Gazette ajakirjanik, Anthony Messenger saatis toimetusest tulistamise ajal Twitteri kaudu välja appihüüde, teatades, et majas tulistatakse ja inimesed vajavad abi.