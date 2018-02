USA ähvardas pärast Venemaa vetot ÜRO-s üksi Iraani vastu samme astuda

USA ähvardas eile Iraani ühepoolsete sammudega pärast seda, kui Venemaa oli ÜRO julgeolekunõukogus vetostanud lääneriikide ettepaneku mõista Iraan hukka selle eest, et ta ei takista oma relvade sattumist Jeemeni Houthi mässuliste kätte.

„Kui Venemaa kavatseb jätkata Iraani katmist, peavad USA ja meie partnerid ise tegutsema asuma. Kui me ei saavuta tegevust nõukogus, peame me ise tegutsema asuma,” ütles USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Haley ei täpsustanud, millisest tegevusest jutt käib.

Venemaa veto oli lüüasaamine USA jaoks, kes on teinud kuid lobitööd, et Iraan ÜRO-s vastutusele võetaks. Samal ajal on USA ähvardanud lahkuda 2015. aastal sõlmitud tuumaleppest Iraaniga.

„Loomulikult ei ole see hääletus otsustav tuumakokkuleppe suhtes. Mida ma saan öelda, on see, et see ei aita kaasa,” ütles Haley. „See lihtsalt kinnitas paljut, mida me juba mõtlesime, mis on see, et Iraani ohtlikul ja ebaseaduslikul käitumisel lastakse läbi minna.”

Jeemeniga seotud suunatud sanktsioonirežiimi mandaadi iga-aastase pikendamise resolutsiooni algses tekstis pidi olema ka Iraani hukkamõistmine Houthide juhtide relvaembargo rikkumise eest ning julgeolekunõukogu pidi võtma kohustuse selle vastu tegevusse asuda.

Et saada Moskva toetust, lahjendati resolutsiooniprojekti nii, et selles „märgiti erilise murega” sanktsioonide täitmist jälgivate ÜRO ekspertide raporteeritud rikkumisi. Sellest hoolimata hääletasid Venemaa ja Boliivia vastu ning Hiina ja Kasahstan jäid erapooletuks.

Venemaa on seadnud ÜRO ekspertide raporti andmed kahtluse alla.