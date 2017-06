USA ähvardab ÜRO inimõiguste nõukogust lahkuda

USA riigipea Donald Trumpi administratsioon kaalub ÜRO Inimõiguste Nõukogust lahkumist.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles täna, et riik vaatab hoolikalt üle kuulumise inimõiguste nõukokku, leides, et see kohtleb ebaõiglaselt ameeriklaste liitlast Iisraeli, samal ajal kui ei pööra samasugust tähelepanu oluliselt raskematele rikkumistele erinevate maailma riikide poolt, vahendab uudistekanal BBC.

Haley tunnistas, et neil on raske sellist trendi aktsepteerida, ja nõudis kaksikmoraali mahamatmist.

ÜRO inimõiguste nõukokku kuulub 47 valitavat ja roteerivat liikmesriiki kõigist piirkondlikest gruppidest, kelle ülesanne on kaitsta ja edendada inimõigusi üle kogu maailma. Liikmete seast leiab aga ka inimõiguste seisukohalt vastuolulisi riike nagu Saudi Araabia, Venetsueela, Hiina, Kuuba, Katar, Burundi ja Bangladesh.

Inimõiguste nõukogu asutati ÜRO peaassamblee otsusega 2006. aastal Inimõiguste komisjoni järglasena. Inimõiguste nõukogu loomist nimetati toona oluliseks rahvusvaheliseks sammuks edasi inimõiguste kaitsel ja edendamisel.

Eesti oli nõukogu liige aastatel 2013–2015.