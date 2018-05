USA ähvardab sakslasi Nord Stream 2 ehitamise korral sanktsioonidega

Ametnike sõnul üritab USA veenda saklasi loobuma gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitamisest, avaldades muret, et Euroopa Liit võib hakata liialt sõltuma Venemaa gaasist.

Allikad Angela Merkeli valitsusest ütlesid telekanalile N-TV, et USA president Donald Trump ütles liidukantslerile, et ta on valmis alustama USA ja Euroopa Liidu kaubandusleppe arutamist, kui kantsler on valmis tegema kõikvõimaliku, et projekt peatada, vahendab uudisteagentuur AFP.

USA muretseb Euroopa Liidu (EL) sõltuvuse pärast Vene gaasist ja gaasijuhtmega kaasnevatest uutest luurevõimalustest, soovitades eurooplastel sellest loobuda.

Ameeriklased astusid neljapäeval veel ühe dramaatilise sammu, kui USA abivälisministri asetäitja Sandra Oudkirk hoiatas, et juhul, kui projektiga tõesti edasi minnakse, võib USA hakata projektiga tegelevaid ettevõtteid sanktsioneerima.

Tema sõnul kasutab USA „nii palju veenmisjõudu kui võimalik”, sest vastasel juhul, ohustab seda, nagu iga venelaste torujuhtmeprojekti „kõrgendatud sanktsioonirisk.”