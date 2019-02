ÜRO uurib Vene palgasõdurite Kesk-Aafrika Vabariigis väidetavalt toime pandud piinamist

„Nad sidusid mu käed kinni ja katsid mu pea jakiga, nad lõid mind. Nad sidusid mu õhtul kinni. Siis viisid nad mu oma baasi,” ütles Mamadou. „Nad võtsid suure noa ja lõikasid mu sõrme maha. Nad lõikusid ka mu teisi sõrmi, siis poosid nad mind ketiga.” Mamadou sõnul oli kohal üks FACA tõlk ja mitu venelast.

ÜRO teatas, et Mamadou vabastati 15. jaanuaril tänu rahvusvaheliste julgeolekujõudude sekkumisele.

ÜRO ametnikud teatasid ka, et on alustanud juurdlust.

Venemaa mõju Kesk-Aafrika Vabariigis on kasvanud alates 2017. aastast, kui sealne ÜRO toetatud valitsus palus abi mässuliste vastases võitluses.

Moskva on andnud relvi, saatnud ohvitsere ja vähemalt 170 sõjalist instruktorit ning nõuandja president Faustin-Archange Touadérale.

Vene ja lääne meedias on teatatud, et sõjalised instruktorid on palgasõdurid lähedaste sidemetega Vene kaevandusfirmadega ning neid võib olla märgatavalt rohkem kui ametlikult teatatud.

Eelmisel kuul kritiseeris Vene erasõjafirma Wagner palgasõdurite viibimist Kesk-Aafrika Vabariigis Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian.

Eelmisel aastal rünnati ja mõrvati Kesk-Aafrika Vabariigis Wagnerit uurinud kolm Vene ajakirjanikku.