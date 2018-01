ÜRO: Trumpi sõnad on rassistlikud; Aafrika Liit: oleme siiras ärevuses

ÜRO inimõiguste büroo teatas, et USA presidendi väidetav vulgaarne sõnakasutus Aafrika ja teiste riikide kohta võib potentsiaalselt kahjustada ja rikkuda paljude inimeste elu. Trumpi avalduse mõistis hukka ka Aafrika Liit.

„Terveid riike ja kontinente ei saa „sitaaukudeks” nimetada,” ütles büroo pressiesindaja Rupert Colville, vahendab Associated Press.

Colville ütles täna, et kui Trumpi sõnad kinnitust leiavad, on need šokeerivad ja häbiväärsed ning: „Vabandust, aga ei ole muud sõna, mida saaks kasutada, kui rassistlikud.”

Colville’i sõnul võib Trumpi avaldus elusid ohtu seada, sest õhutab võõravaenulikkust: „See õigustab inimeste sihikule võtmist selle alusel, kes nad on.”

„See ei ole lihtsalt vulgaarse keelekasutuse lugu, asi on ukse avamises inimkonna halvimale küljele,” ütles Colville.

Colville’i sõnul on Trumpi sõnad vastuolus universaalsete väärtustega, mida maailm on nii vaevaliselt püüdnud kehtestada pärast Teist maailmasõda ja holokausti.

Aafrika Liit teatas, et on Trumpi avalduse pärast siiralt ärevuses.

„Arvestades ajaloolist tegelikkust, kuidas paljud aafriklased saabusid Ühendriikidesse orjadena, on see avaldus otseses vastuolus igasuguse vastuvõetava käitumise ja praktikaga,” ütles Aafrika Liidu esindaja Ebba Kalondo Associated Pressile. „See on eriti üllatav, sest Ameerika Ühendriigid jäävad ülemaailmseks eeskujuks, kuidas sisseränne sünnitas tugevatele mitmepalgelisuse ja võimaluste väärtustele ehitatud riigi.”

„Me usume, et selline avaldus kahjustab meie ühiseid ülemaailmseid mitmepalgelisuse, inimõiguste ja vastastikuse arusaamise väärtusi,” lisas Kalondo.