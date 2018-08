ÜRO: Teheran jätkab tuumaleppe täitmist. Veel

Aatomienergia agentuur (IAEA) teatas oma kohapeal tegutsevate vaatlejate kontrollkäigu järel, et Teheran täidab katkematult kõiki 2015. aasta tuumaleppe võtmetingimusi.

Järelvalve teostajatel oli võimalik probleemideta teha kontrollkäike kõigile soovitud objektidele, seisis raportis, kus kutsuti samal ajal iraanlasi üles „aktiivsemaks koostööks” aatomiagentuuriga.

IAEA teatel on väherikastatud uraani ja raskevee kogus võrreldes kevadise kontrollkäiguga natukene kõrgem, aga jääb endiselt kindlalt kolme aasta taguse tuumaleppe piiridesse.

USA president Donald Trump teatas hiljuti Ühisest Kõikehõlmavast Tegevuskavast (JCPOA) ehk tuumaleppest taganemisest, öeldes, et see on oma põhiolemuselt mäda ja selle raames ei ole USA-l tegelikult võimalik takistada Iraanil tuumarelva hankimast.

Alles neljapäeval teatas aga Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei, et valitsusel tuleb olla valmis 2015. aasta tuumaleppest loobuda. Ta ütles kohtumisel valitsusega, et „loomulikult peab tuumalepe kõrvale heitma, kui jõuame järeldusele, et see ei kaitse enam meie riiklikke huve”.