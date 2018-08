ÜRO tahab Myanmari sõjaväe juhtkonna etnilise puhastuse eest kohtu alla anda

Ametis olev valitsus eesotsas Aung San Suu Kyiga on lubanud vihakõnel võidutseda, hävitanud dokumente ja lasknud jätkuda vähemuste suunalistel inimsusevastastel sõjakuritegudel sõjaväe poolt, aidates metsikute kuritegude toimepanemisele kaasa, vahendab uudistekanal BBC värsket raportit.

Aasta tagasi sundis armee pealetung rohingjade elupaikadele Arakanis 700 000 neist julmuste eest Bangladeshi pagema. ÜRO defineerib genotsiidi all tegu, mis on toime pandud kavatsusega hävitada osaliselt või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi, ja leiab, et sõjaväe tegevus rohingjade vastu klassifitseerub just sellena.

„Teod Arakani osariigis ja viis, kuidas need toime pandi, on oma olemuselt, raskuselt ja ulatuselt võrreldavad nende kuritegudega, mis on lubanud teistes kontekstides välja tuua genotsiidikavatsuse,” seisis raportis, nõudes vastutavate isikute kohtu alla andmist.