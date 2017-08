ÜRO Süüria sõjakuritegude uurija astub pettunult tagasi: viis aastat jookseme vastu seina; Süürias on kõik pahad

ÜRO Süüria sõjakuritegude eriraportöör Carla Del Ponte astub oma ametikohalt tagasi, sest ei ole viie aasta jooksul mitte midagi saavutanud ega taha enam „alibiuurija“ olla, teatas ta pühapäeval Locarnos Šveitsi ajalehele Blick.

„Meil pole üldse mingit edu. Viis aastat jookseme me vastu seina,“ ütles 70-aastane Del Ponte.

Endine Haagi sõjakuritegude tribunali peaprokurör Del Ponte on enese sõnul frustreerunud. Ta on pidanud endale tunnistama, et on ainult alibiuurija ilma poliitilise toetuseta.

Kuni ÜRO julgeolekunõukogu ei moodusta Süüria sõjakuritegude eritribunali, on igasugused raportid Del Ponte sõnul täiesti mõttetud. Hiina ja Venemaa blokeerivad kõik. „Ma olen oma tagasiastumisavalduse juba valmis kirjutanud ja saadan selle lähipäevil ära,“ ütles Del Ponte.

„Ma tunnistan, et julgeolekunõukogu riigid ei soovi mingit õiglust. Ma ei saa enam selles komisjonis olla, mis ei tee lihtsalt mitte midagi!“ ütles Del Ponte.

Del Ponte sõnul on Süüria riik ilma tulevikuta. „Nad hävitavad kõik, mis on kuidagi inimlik. See on arusaamatu. Ja uskuge mind: nii ränki kuritegusid, kui Süürias toime pannakse, ei ole ma näinud ei Rwandas ega endises Jugoslaavias,“ teatas Del Ponte.

Del Ponte hinnangul on see kogu rahvusvahelise kogukonna jaoks skandaal. „Me mõtlesime, et rahvusvaheline kogukond on Rwandas midagi õppinud. Aga ei, mitte midagi ei ole nad õppinud!“ rääkis ärritunud Del Ponte.

„Alguses olid Head ja Pahad,“ selgitas Del Ponte. „Opositsioon kui Head ja valitsus Pahade rollis.“ Pärast kuut aastat uurimist peab ta aga ütlema: „Süürias on kõik pahad. Assadi valitsus, mis paneb toime kohutavaid kuritegusid inimsuse vastu ja kasutab keemiarelvi. Ja opositsioon, mis koosneb ainult äärmuslastest ja terroristidest.“