ÜRO süüdistab Türgit surma ja hävingu külvamises riigi kaguosas

Kagu-Türgis on 2000 inimest tapetud ja terveid elurajoone maatasa tehtud 18 kuud kestnud valitsuse julgeolekuoperatsioonide käigus, mida on iseloomustanud massiline häving ja tõsised inimõiguste rikkumised, teatas ÜRO reedel.

ÜRO inimõiguste büroo teatas oma raportis perioodi 2015. aasta juuli kuni 2016. aasta detsember kohta, et kodudest on minema aetud kuni 500 000 inimest, kellest enamik on kurdid. Satelliidipildid näitavad aga „elamispindade tohutus ulatuses hävitamist raskerelvadega“, vahendab Reuters.

ÜRO uurijad on dokumenteerinud arvukalt tapmisi, kadumisi ja piinamisi ning muid inimõiguste rikkumisi. Kõige tõsisemad rikkumised leidsid aset korraga mitmeks päevaks kehtestatud liikumiskeeldude ajal.

Türgi ei andnud uurijatele ligipääsu kõnealusele piirkonnale ning eelmisest kuust alates ei ole ÜRO saanud oma kaebustele mingit ametlikku vastust.

ÜRO inimõiguste ülemkomissar Zeid Ra’ad al-Hussein ütles reedel, et Türgi on väga tõsiste süüdistuste tõepärasuse kahtluse alla seadnud.

Eriti mures on ülemkomissar selle pärast, et Türgi ei näi olevat alustanud mingit usutavat uurimist sadade õigusvastaste tapmiste kohta.