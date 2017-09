ÜRO: rohingjade kohtlemine Myanmaris on õpikunäide etnilise puhastuse kohta

ÜRO inimõiguste volinik Zeid Ra’ad Al-Hussein mõistis esmaspäeval hukka Myanmari „süstemaatilise rünnaku“ rohingja vähemuse vastu ja hoiatas, et käimas näib olevat etniline puhastus.

„Et Myanmar on keeldunud ligi laskmast inimõiguste uurijaid, ei saa praegust olukorda veel täielikult hinnata, kuid olukord näib olevat etnilise puhastuse õpikunäide,“ ütles Zeid Reutersi vahendusel.

Rohingjasid põlatakse Myanmaris, kus umbes miljonilist kogukonda süüdistatakse selles, et nad on ebaseaduslikud sisserändajad Bangladeshist.

ÜRO teatel on pärast võitlejate rünnakuid Myanmari julgeolekujõudude vastu Arakani osariigis 25. augustil, mis kutsus esile suure sõjaväe vastulöögi, Bangladeshi saabunud 294 000 räsitud rohingja põgenikku.

Arvatakse, et Arakanis eneses on liikvel veel kümned tuhanded, kes on olnud üle kahe nädala ilma peavarju, toidu ja veeta.

„See operatsioon… on selgelt ebaproportsionaalne ja ei järgita rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtteid,“ ütles Zeid. „Me oleme saanud mitmeid raporteid ja satelliidipilte selle kohta, kuidas julgeolekujõud ja kohalikud võitlejad põletavad rohingja külasid, ning pidevalt teateid kohtuta tapmiste, sealhulgas põgenevate tsiviilisikute tulistamise kohta.“

Endise dissidendi Aung San Suu Kyi valitsus on langenud rohingjade kohtlemise pärast tugeva rahvusvahelise kriitika alla.