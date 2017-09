ÜRO raport: Venemaa paneb okupeeritud Krimmis toime ränki inimõiguste rikkumisi

Vene riigi esindajad on pärast Krimmi poolsaare Ukrainalt okupeerimist ja selle oma kontrolli alla võtmist toime pannud ränki inimõiguste rikkumisi, öeldakse ÜRO inimõiguste raportis.

ÜRO inimõiguste büroo teatab oma eile ilmunud raportis, et inimõiguste olukord Krimmis on „Vene okupatsiooni all märkimisväärselt halvenenud“, viidates inimeste kadumistele, Genfi konventsiooni rikkumistele ja rahvusvahelise õiguse rikkumistele, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus.

Raportis öeldakse, et dokumenteeritud on raskeid inimõiguste rikkumisi, nagu meelevaldsed kinnipidamised ja vahi all hoidmised, inimeste kadumised, väärkohtlemised ja piinamised ning vähemalt üks kohtuväline hukkamine.

ÜRO raportis teatatakse, et rikuti Genfi konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi humanitaar- ja inimõiguste seadusi, kui Moskva asendas Krimmis Ukraina seadused enda omadega ja andis sunniviisiliselt tuhandetele elanikele Vene kodakondsuse.

Sunniviisilisel Vene kodakondsuse andmisel oli eriti karm mõju elanikele, kes kodakondsust ei tahtnud. Ametnikud pidid Ukraina kodakondsusest loobuma või kaotasid töö ning Krimmi elanikud, kes ei täitnud õiguslikke kriteeriume Vene kodakondsuse saamiseks, muutusid „välismaalasteks“, teatab ÜRO.

Venemaa kodakondsuseta isikud, kellel on Krimmis elamisluba, on raporti järgi ilma jäetud tähtsatest õigustest ega ole seaduse ees võrdsed. Nad ei tohi omada põllumajandusmaad, hääletada ega saada valitud, registreerida usuühingut, taotleda avaliku ürituse korraldamist, töötada avalikus teenistuses ega registreerida isiklikku sõidukit.

Ukrainakeelne haridus on poolsaarelt peaaegu kadunud, märgitakse raportis.

Sajad vangid ja kohtueelsed kinnipeetavad on raporti andmetel üle viidud Venemaale, mis on rahvusvahelise õigusega rangelt keelatud.

Raportis teatatakse ka, et vähemalt kolm kinnipeetut on surnud, saamata vahi all asjakohast arstiabi.