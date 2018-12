ÜRO ränderaamistik sai ametliku heakskiidu

ÜRO peasekretär António Guterres ütles konverentsil, et raamistik aitab ennetada kannatusi ja kaost ning toob kasu kõigile. Ta lisas, et alates 2000. aastast on teekonna käigus hukkunud üle 60 000 migrandi.

Guterres rõhutas siiski, et dokument ei võimalda ÜRO-l ühelegi liikmesriigile rändepoliitikat peale suruda, kuna see ei ole juriidiliselt siduv. Samuti meenutas Guterres, et suurem osa globaalsest rändest ei toimu lõunast põhja suunal, vaid leiab aset vaeste lõunapoolsete riikide vahel.

Konverentsil osales 159 maailma riiki, nende seas Eesti. Teiste seas viibivad kohal Saksa kantsler Angela Merkel, Hispaania peaminister Pedro Sánchez ja Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen. Detsembri lõpus läheb ränderaamistik hääletusele ÜRO peaassambleel. USA, Austraalia, Itaalia, Austria ja suur osa Ida-Euroopa riikidest dokumendi vastuvõtmist ei toeta.